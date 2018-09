Economia Preço médio da gasolina nas refinarias sobe e já supera R$ 2,20 O valor estabelece nova máxima histórica desde que a estatal passou a divulgar o preço médio diariamente em seu site

A Petrobras anunciou aumento de 1,68% em 5 de setembro no preço médio do litro da gasolina A sem tributo nas refinarias. O valor de 2,2069 estabelece nova máxima histórica desde que a estatal passou a divulgar o preço médio diariamente em seu site, em 19 de fevereiro. A alta acumulada no período é de 45,7%. Na ocasião, o preço médio da gasolina estava em R$ 1,5148. ...