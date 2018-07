Economia Preço médio da gasolina nas refinarias é mantido em R$ 1,9611 nesta sexta-feira (20) Preço do diesel, por sua vez, segue inalterado desde o dia 1º de junho em R$ 2,0316, após reivindicação dos caminhoneiros

A Petrobras anuncia que o preço médio do litro da gasolina A sem tributos nas refinarias será mantido em R$ 1,9611 nesta sexta-feira (20). Trata-se do terceiro dia consecutivo de manutenção do valor do combustível. O preço do diesel, por sua vez, segue inalterado desde o dia 1º de junho em R$ 2,0316. A redução do preço do combustível usado no transporte de ca...