Preço médio da gasolina na quinta-feira (22) será de R$ 1,5573 na refinaria, diz Petrobras

A Petrobras anunciou que, com o reajuste que entrará em vigor na quinta-feira, 22, o preço médio do litro da gasolina A sem tributos nas refinarias será de R$ 1,5573. O valor médio nacional do litro do diesel A será de R$ R$ 1,7598, conforme a companhia.

Uma nova política de revisão de preços foi divulgada pela petroleira no dia 30 de junho de 2017. Com o novo modelo, a Petrobras espera acompanhar as condições do mercado e enfrentar a concorrência de importadores.

Em vez de esperar um mês para ajustar seus preços, a Petrobras agora avalia todas as condições do mercado para se adaptar, o que pode acontecer diariamente.

Desde a segunda-feira, 19 de fevereiro, a Petrobras passou a divulgar em seu site o preço médio nacional do litro da gasolina e do diesel nas refinarias e terminais, sem tributos.

De acordo com a empresa, essa mudança dá mais transparência à composição do preço final dos combustíveis.