Economia Preço e desinteresse são motivos mais citados para não ter TV fechada Parte do desinteresse pode estar relacionada com a preferência por serviços de streaming, como o Netflix

O suplemento Tecnologias da Informação e Comunicação da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) revelou que, de 2016 para 2017, houve leve queda do alcance do serviço de televisão por assinatura. No último trimestre do ano passado, 32,8% dos domicílios com TV tinham contratos com empresas que oferecem acesso a canais por cabo, satélite ou o...