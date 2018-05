Economia Preço do gás de cozinha deve cair em Goiás

Além da gasolina e do etanol, o governador José Eliton (PSDB) divulgou ontem que também haveria redução da pauta para o gás de cozinha (GLP). Redução esta que já estava prevista e publicada no Diário Oficial da União (DOU) de terça-feira (29) e que entra em vigor a partir de hoje. Assim, sem alteração, o preço considerado para a aplicação do ICMS se manteve em que...