Economia Preço do etanol cai em 14 Estados e no DF Já o preço da gasolina recuou em 16 Estados, segundo a ANP

Os preços do etanol hidratado nos postos brasileiros recuaram em 14 Estados brasileiros e no Distrito Federal na semana passada, segundo levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Em outros nove Estados houve queda, no Espírito Santo, estabilidade e no Amapá não houve base de comparação por falta de avaliação na semana anterior. ...