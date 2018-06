Economia Preço do diesel cai R$ 0,34 após acordo entre governo e caminhoneiros Na semana de 3 a 9 de junho, após a greve, o preço médio desse combustível foi de R$ 3,482

O preço médio do litro do óleo diesel nas bombas caiu R$ 0,34 (o que corresponde a 9%) após a greve dos caminheiros, segundo balanço divulgado neste sábado, 9, pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Na semana de 3 a 9 de junho, após a greve, o preço médio desse combustível foi de R$ 3,482, enquanto na semana anterior, de 27 de ma...