Economia Preço do botijão pode chegar a mais de R$ 80

Com o reajuste de 8,5% no preço do gás de cozinha nas refinarias, anunciado pela Petrobras na última segunda-feira (5), o preço do botijão de 13 quilos vendido na capital deve subir cerca de R$ 4 e chegar a mais de R$ 80 para o consumidor em algumas revendas. Atualmente, o valor oscila de R$ 70 a R$ 80, mas os revendedores acreditam que a concorrência deve ajudar a reduzir...