Economia Preço da gasolina nas refinárias é mantido na máxima de R$ 2,2514 para o dia 15 É o maior preço desde que estatal passou a divulgar o preço médio diariamente em seu site

A Petrobras anunciou a manutenção do preço médio do litro da gasolina A sem tributo nas refinarias em R$ 2,2514 para o sábado, dia 15. Com isso, o combustível permanece na máxima histórica desde que a estatal passou a divulgar o preço médio diariamente em seu site, em 19 de fevereiro. Já o preço do diesel permanece em R$ 2,2964, conforme tabela disponível no site da ...