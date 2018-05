Economia Preço da gasolina deve subir mais nos próximos dias Novo valor da pauta de ICMS e mais um reajuste da Petrobras podem levar preço na bomba a ultrapassar os R$ 5

Depois de sofrer com falta de combustível em virtude da paralisação dos caminhoneiros, os motoristas terão mais um motivo para ter dor de cabeça nos próximos dias: o preço da gasolina deve subir mais. É que a Secretaria Estadual da Fazenda atualizou o valor da pauta dos combustíveis, valor médio de venda usado como referência para o cálculo do ICMS. Com isso, o valor d...