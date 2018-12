Economia Preço da carne deve subir em 2019 com aumento de exportações e recuperação do consumo Entre analistas e representantes do setor de proteína animal, há consenso de que a economia tende a melhorar com o governo que toma posse em 1º de janeiro

Os preços da carne bovina devem ser mais altos no próximo ano, sustentados pela exportação aquecida e maior competitividade do produto em relação a outras proteínas. A perspectiva de recuperação do consumo doméstico, que vem enfraquecido desde 2016, também sinaliza para um ambiente mais promissor a toda a cadeia produtiva, depois de um 2018 marcado por problemas l...