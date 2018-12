Economia Prazo para consolidar dívidas do Refis acaba hoje Quem perder prazo será excluído do parcelamento

Os contribuintes que aderiram ao Programa Especial de Regularização Tributária (Pert), também conhecido como Novo Refis, têm até esta sexta-feira (28) para prestar informações à Receita Federal e consolidar o parcelamento na modalidade demais débitos (que exclui as dívidas com a Previdência Social). O prazo começou no último dia 10. Quem não fizer o procedimento será e...