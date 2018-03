Prazo extra para quitar IPTU com 10% de desconto vai até sexta-feira (9)

Quem deseja quitar o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2018 com 10% de desconto tem até esta sexta-feira (9). O novo prazo está em vigência desde o dia 23 de fevereiro e, de acordo com a Secretaria Municipal de Finanças (Sefin), não haverá nova prorrogação do prazo.

A nova data de vencimento é válida apenas para pagamento integral do Imposto à vista com 10% de desconto e não há possibilidade de adesão ao benefício para cidadãos que já fizeram o pagamento da primeira parcela.

Quem perder o prazo extra volta a ficar inadimplente e sujeito a multas, juros, correção monetária, perda do desconto, protesto cartorário e, ainda, inscrição da dívida junto a órgãos de proteção ao crédito, a exemplo do SPC e Serasa.

Como pagar

A guia para pagamento pode ser emitida via internet, pelo site www.iptugoiania.com.br, nas unidades Atende Fácil do Paço Municipal e do Setor Sul ou na rede Vapt Vupt em Goiânia. Os boletos podem ser pagos em qualquer agência bancária, das 10 às 16 horas, em caixas eletrônicos, das 6 às 22 horas, e em casas lotéricas, das 8 às 21 horas. Outra opção é o Banco Postal, que funciona das 8 às 22 horas, canais telefônicos, além de aplicativos bancários para smartphones e de serviços de internet banking, que permitem pagamento até 23h59 da sexta-feira.