Economia Praga ameaça plantações de banana em cidades de Goiás Foram suspensas as autorizações para transporte de cargas de frutos oriundos dos municípios localizados dentro do raio de 70 km da região infectada

Quatro bananais em cidades do extremo Oeste de Goiás foram infectados com a praga Sigatoka Negra. A Agência Goiana de Defesa Agropecuária (Agrodefesa) informou que as áreas não são comerciais e os fungos não oferecem riscos para o cosnumo da população. A infestação foi detectada durante uma inspeção fitossanitária de rotina da Agrodefesa. A primeira confirmação da Sig...