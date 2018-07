Economia Prêmio principal da Mega-Sena acumula mais uma vez e pode pagar R$ 34 milhões O sorteio do concurso 2.059 da Mega-Sena será no próximo sábado (14), às 20h

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.058 da Mega-Sena. Com isso, o prêmio mais uma vez acumulou. De acordo com a Caixa, o valor estimado para o próximo sorteio é de R$ 34 milhões. Foram as seguintes as dezenas sorteadas nessa quarta-feira (11) no Caminhão da Sorte estacionado na cidade de São Miguel do Oeste, em Santa Catarina: 04 - 19 - 23 - 2...