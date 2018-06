Economia Prêmio às melhores empresas para trabalhar será entregue nesta terça-feira

A consultoria Great Place to Work (GPTW) em parceira com o jornal O POPULAR entregam na noite desta terça-feira (26) o prêmio as Melhores Empresas para Trabalhar no Centro-Oeste 2018. A premiação está na oitava edição e, neste ano, 45 companhias serão reconhecidas pelas boas práticas no ambiente de trabalho. Ao todo, participaram 121 empresas da região. O quantitativo de fu...