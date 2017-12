Poupança volta a ficar atraente com novo cenário

O ciclo de queda da Selic este ano causou um forte impacto no retorno da carteira de investimentos do brasileiro. Com o corte de 0,50 ponto porcentual da taxa básica de juros, para 7% ao ano, a rentabilidade de boa parte dos ativos de renda fixa, que antes eram sinônimo de ganho fácil, passou a ficar parecido com o da poupança. Já produtos como Tesouro Selic, CDBs e fundos DI com taxas de administração mais salgadas, passaram até a perder da caderneta, incentivando o investidor mais conservador a se aventurar em produtos mais arriscados - justamente em ano de eleição.

Segundo a Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac), fundos de renda fixa com resgate de seis meses a um ano só ganham da poupança em rentabilidade quando a taxa de administração é menor que 1% ao ano. A poupança agora sai na frente desses produtos pois é isenta de Imposto de Renda (IR). Com a Selic igual ou abaixo de 8,5%, como agora, a remuneração da caderneta é a Taxa Referencial (definida pelo Banco Central) mais 70% da Selic.

Cálculos feitos pela professora de finanças e sócia da BSG DuoPrata, Betty Grobman, apontam que, descontado o IR, uma aplicação de R$ 10 mil no Tesouro Selic - título público cujo rendimento é atrelado à Selic - renderia em um ano 5,43% -, perdendo para a poupança, que daria ao investidor um retorno de 5,58% no mesmo período. Os fundos de renda fixa DI - que seguem o CDI, taxa que anda de mãos dadas com a Selic - que cobrem 1,15% ao ano de taxa de administração teriam retorno de 5,23% - e também perderiam para a caderneta de poupança. Para o cálculo do fundo DI, foi considerado o retorno médio (92% da taxa DI) de fundos com aplicação inicial mínima a partir de R$ 10 mil, levanto em conta os quatro maiores gestores.

Os retornos dos investimentos mais conservadores ficam mais atrativos quando se tratam de produtos de bancos menores, que, por apresentarem mais risco, oferecem ganho maior, com rendimento acima de 100% do CDI. Para a salvaguarda do investidor, esses papéis contam com a garantia do Fundo Garantidor de Crédito (FGC), que cobre até R$ 250 mil por CPF e por banco.