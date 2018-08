Economia Poupança deve seguir em alta com manutenção

A decisão do Banco Central de ontem, de manter os juros básicos da economia em 6,50% ao ano, dá ainda mais fôlego para a poupança no Brasil. Segundo a Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac), o rendimento da poupança com o valor atual da Selic é de 0,37% por mês, ou 4,53% ao ano. O BC calcula que a inflação do ano ficará e...