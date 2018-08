Economia Pouco mais de 10 mil servidores solicitaram troca para previdência complementar O prazo para o pedido de transferência terminou no último domingo, 29, e parte dessas adesões ainda precisam ser homologadas

Iniciativa para tentar reduzir os gastos do governo federal com aposentadoria de servidores, a migração de funcionários públicos que ingressaram antes de 2013 para o regime de previdência complementar despertou o interesse de 10.190 servidores, informou o Ministério do Planejamento. O prazo para o pedido de transferência terminou no último domingo, 29, e parte dessas a...