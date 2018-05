Economia Postos permanecem com falta de combustíveis em Goiás O gás de cozinha também está em falta em Goiânia

A paralisação dos caminhoneiros continua afetando os postos de combustíveis neste domingo (27). Até ontem, cerca de 60% dos estabelecimentos já estavam sem etanol em Goiânia, de acordo com dados do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo no Estado de Goiás (Sindiposto). Nesta manhã, o Posto Carreteiro, no Setor Jaó, comercializada apenas diesel...