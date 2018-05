Economia Postos no interior do Estado ficaram sem combustível Alguns municípios goianos registraram a formação de longas filas para abastecimento; em Goiânia, receio era de que etanol não chegasse de usinas

Apesar de Goiânia não sofrer com a falta de gasolina e diesel, durante a greve dos caminhoneiros, por causa do Terminal da Petrobras de Senador Canedo, que recebe combustíveis por oleoduto, lideranças do setor alertavam ontem para a falta de etanol nos postos da capital a partir de hoje, no caso de uma continuidade da greve. Isso porque esse combustível, que sai das usi...