Economia Postos em Goiânia já registram falta de etanol Combustível já não é encontrado em vários postos da capital e interior; Procon aumentou fiscalização e afirma que vai multar revendedores que aproveitaram para subir preços

Vários postos de combustíveis de Goiânia já estão sem etanol. O problema é que o combustível é transportado das usinas para as distribuidoras em caminhões, que estão parados nos bloqueios feitos pelo protesto dos caminhoneiros. Alguns proprietários de postos aproveitaram a ameaça de falta do produto para elevarem os preços do etanol. A capital praticamente não tem probl...