Postos e Procon travam guerra jurídica por preços

A Superintendência de Proteção aos Direitos do Consumidor (Procon Goiás) e os postos de combustíveis estão travando uma verdadeira guerra jurídica sobre a limitação da margem de lucro dos revendedores, que tem efeito direto no preço final. Enquanto a grande maioria (156) dos cerca de 250 postos de Goiânia permanece com o preço do etanol mais baixo por determinação ju...