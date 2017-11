Postos de Combustíveis de Goiânia são alvos de fiscalização do Procon e da Sefaz

O Procon Goiás e a Secretaria da Fazenda (Sefaz) realizam uma fiscalização em postos de combustíveis na capital.

Na ação, iniciada no final da manhã desta quinta-feira (16), os agentes do Procon estão conferindo se a quantidade de combustível entregue ao consumidor é a mesma que é cobrada. Os lacres do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) também estão sendo verificados no intuito de constatar ou não fraudes.

Paralelo a isso, os técnicos da Sefaz estão comparando se os dados apresentados mensalmente pelos estabelecimentos condizem com os registros nas bombas, ou seja, se a quantidade de combustíveis comprada mediante nota fiscal é a mesma que foi comercializada.