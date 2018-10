Economia Postos de combustíveis de Goiânia reajustam preço do etanol, que chega a R$ 3,27 Aumento do valor em quase R$ 0,40 surpreendeu os motoristas da capital na tarde desta terça-feira (16)

Diversos postos de combustíveis de Goiânia subiram o preço cobrado pelo etanol. O reajuste pegou os motoristas goianienses de surpresa durante a tarde desta terça-feira (16). De acordo com o aplicativo Olho na Bomba, disponibilizado para smartphones e tablets em lojas virtuais e mantido pelo Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) em parceria com a Universidade Federa...