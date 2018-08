Economia Posto que adulterar bomba terá o registro cassado Nova lei publicada ontem no Diário Oficial do Estado amplia penalidades; sócios também ficarão impedidos de exercer a atividade por 5 anos

As penalidades pela adulteração na venda de combustíveis ficaram mais severas. Os postos que forem flagrados com bombas adulteradas, a partir de agora, terão a inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado (CCE) cassado. É o que determina a lei 19.749, aprovada pela Assembleia Legislativa e publicada hoje no Diário Oficial do Estado, que amplia as penalidades para e...