Posse de Bolsonaro duplica taxa de ocupação de hotéis em Brasília

A posse do presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), dobrou a taxa de ocupação dos hotéis de Brasília, segundo estimativas do setor. A ocupação média está em 67% para a virada do ano, um período tradicionalmente de baixa procura na capital. A aposta é a de que o índice possa chegar a 75%, já que muita gente define os planos de viagem na última hora. Para o vice-p...