Economia Positivo compra 80% da fabricante de hardware Accept A Accept teve faturamento de R$ 81 milhões no período de 12 meses, com crescimento médio anual de receita de 25% nos últimos três anos

A Positivo comprou a fabricante de hardware Accept, que produz servidores, storage, miniPC, thin client e desktops. A transação data de 31 de dezembro entre a Positivo Informática da Bahia e a ACC Brasil Indústria e Comércio de Computadores, para adquirir 80% do capital por um preço estruturado na forma de "earn out", de até 50% do Lucro Antes do Imposto de Renda/...