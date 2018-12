Economia Porto de Santos movimenta 110 milhões de toneladas de carga em 2018 Os dados foram divulgados pela Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp)

A movimentação de cargas no Porto de Santos, o maior do país, cresceu 1,5% de janeiro a outubro de 2018, em relação ao mesmo período no ano passado, alcançando 110,6 milhões de toneladas. Foram 4.026 atracações de navios, queda de 0,4%. Os dados foram divulgados pela Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp). O número de contêineres aumentou 8,8%, ...