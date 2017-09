Portal permite a abertura de empresa em menos de 8 horas

No último mês de agosto, o prazo médio para conclusão dos processos de abertura de uma empresa em Goiás foi de 7 horas e 52 minutos, contra 7,5 dias no ano passado. A agilidade se deve à implantação do Portal do Empreendedor Goiano pela Junta Comercial de Goiás (Juceg). Os contadores estão satisfeitos com o novo sistema, e a meta da Juceg é acelerar o processo ainda m...