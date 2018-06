Economia Por risco de incêndio em motor, GM convoca recall de mais de 541 mil Onix, Prisma, Spin e Cobalt Todas as unidades dos veículos fabricadas entre janeiro de 2016 e maio de 2018 devem passar por reparos, segundo a montadora

A General Motors (GM) iniciou, na última quinta-feira (7), um recall que envolve todas as unidades dos modelos Chevrolet Onix, Prisma, Spin e Cobalt fabricadas entre janeiro de 2016 e maio de 2018. De acordo com o UOL, a montadora norte-americana confirmou nesta sexta (8) que 541.412 veículos devem passar por reparos. O motivo do recall, segundo a GM, é uma possível falha do rel...