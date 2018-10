Economia Populosa, Goiânia se transforma Capital completa 85 anos com população 2.603% maior se comparado com 1940; mulheres chefes de família são maioria

Goiânia completa hoje 85 anos. Populosa, a cidade é a décima no País em número de habitantes segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). São 1.495.705 pessoas. O dobro do que havia no começo dos anos 1980, década em que nasceu a assistente de recursos humanos Angélica Gomes de Oliveira, de 29 anos, que faz parte de perfil que se destaca. Mulher, respons...