Economia Popeyes chega ainda em 2018 no Brasil Rede de frango frito faz parte do portfólio global do fundo 3G, do Burger King

O Burger King Brasil vai abrir, no último trimestre de 2018, entre cinco e dez lojas de uma concorrente direta do KFC: a também americana Popeyes, rede de frango frito que também faz parte do portfólio global do fundo 3G. De acordo com Ariel Grunkraut, vice-presidente de marketing do BK Brasil, a expansão do Popeyes vai seguir o modelo adotado pelo Burger King d...