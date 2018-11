Com postura mais cautelosa, o estrategista-chefe da CA Indosuez Brasil, Vladimir Caramaschi, acredita que o cenário político ainda vai continuar ditando o comportamento dos mercados durante um bom tempo, tomando por base a indefinição quanto ao componentes da nova equipe econômica e ruídos gerados por declarações de Bolsonaro e os futuros ministros Paulo Guedes (Fazenda e Planejamento) e Onyx Lorenzoni (Casa Civil).

“Apesar da definição da eleição, o ambiente ainda é muito incerto. Por ora, agora o primeiro foco é a definição dos nomes, depois dos planos e depois a relação com o Congresso”, escalonou Caramaschi. Para o gestor, “a princípio, o mercado tem boas expectativas em relação aos dois primeiros”. “O terceiro é dúvida.”

Dessa forma, na avaliação do estrategista, esse desenho tende a ficar pronto somente nos primeiros meses do próximo ano, com a escolha, por exemplo, das presidências da Câmara e Senado, que serão um bom termômetro para a governabilidade. Aí sim, diz, é possível que o investidor possa voltar sua atenção aos fundamentos. Os que recentemente têm indicado recuperação da atividade - como, por exemplo, saldo do Caged, vendas do varejo e melhora no setor de serviços - não têm tido efeito sobre o mercado, mesmo sendo uma surpresa positiva.

Sem a cortina da fumaça da eleição, as incertezas fiscais devem passar a pesar negativamente, ainda que isso possa não ocorrer no curto prazo. “O fiscal no Brasil sempre foi feito pelo lado da receita e nem sempre contou-se com crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) para ajudar. Quando tivemos, foram voos de galinha”, explicou Vitor Carvalho, sócio-gestor da LAIC-HFM, que está pessimista sobre o andamento da reforma da Previdência em 2019.