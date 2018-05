Economia Polícia Rodoviária Federal já aplicou 349 multas que totalizam R$ 1,77 milhão Segundo a corporação, foram criados corredores para a circulação de cargas sensíveis, transporte de animais, gêneros alimentícios, equipamentos essenciais e combustíveis

Em meio à paralisação de caminhoneiros por todo o País, a Polícia Rodoviária Federal (PFR) informou neste sábado, 26, que já aplicou 349 multas ao longo dos últimos dias que totalizam R$ 1,77 milhão. As multas estão previstas no Código de Trânsito Brasileiro. No artigo 253-A, o código considera infração gravíssima "usar qualquer veículo para, deliberadamente, interromper...