Polícia prende sete 'infiltrados' na greve dos caminhoneiros no Maranhão

Uma operação policial para desobstruir rodovias no Maranhão prendeu sete manifestantes que não eram caminhoneiros. O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, afirmou que foi necessário o uso da força na ocasião. "É prova de que as palavras do presidente da Abcam são certas. Existe sim, infiltração indevida no movimento", disse Marun, numa referência às declarações d...