Economia Polícia pede prisão de suspeito de ter matado caminhoneiro com pedrada Jungmann chegou a afirmar, em entrevista coletiva em Brasília, que o principal suspeito de ter cometido o crime havia sido preso, mas a informação foi negada posteriormente pelas polícias Civil e Federal

A Polícia Civil de Rondônia identificou o principal suspeito de ter matado com uma pedrada o caminhoneiro José Batistela, de 70 anos, em um posto de combustível na BR-364, em Vilhena, no leste do Estado, na quarta-feira, 30. Willians Maciel Dias, de 32, conhecido como Javali, teve a prisão preventiva pedida. Segundo a polícia, Javali é morador de Vilhena e seu carro...