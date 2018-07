Economia Polícia Federal lança operação de combate à fraude no cadastro do INSS O cadastro é um banco de dados com informações sobre o trabalhador; sistema é usado para conceder e calcular o valor do benefício

A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira, 13, a Operação Hefesto contra fraudes de R$ 13,6 milhões no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), do INSS. A ação é coordenada pela força-tarefa Previdenciária, que integra a Secretaria de Previdência, a PF e o Ministério Público Federal. O cadastro é um banco de dados com informações sobre o trabalhador. O sistema é...