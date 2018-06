Economia Polícia Federal abre edital com 500 vagas e salários de até R$ 22 mil A primeira etapa será a prova objetiva que está prevista para o dia 19 de agosto

Foi lançado na manhã desta sexta-feira (15), o edital de abertura do concurso público para a Polícia Federal. Estão sendo oferecidas 500 vagas, com salários que vão até R$ 22.672,48. A publicação foi feita no Diário Oficial da União. As inscrições começam no próximo dia 19 de junho e vão até 2 de julho, pelo site do Cebraspe. Para os cargos de delegado e perito crimin...