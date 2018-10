Economia Poderia ver um acordo comercial com o Brasil, em governo Bolsonaro, diz Trump Presidente ainda disse que "fica honrado" com o fato de Bolsonaro seja qualificado por alguns como o "Trump brasileiro"

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou, em entrevista veiculada na noite de segunda-feira (29) pela rede Fox News, que existe a possibilidade de um acordo comercial com o Brasil, em uma futura gestão do presidente eleito Jair Bolsonaro. Durante a entrevista, Trump foi questionado sobre o telefonema com o político brasileiro. "Foi ótimo, tivemos uma ót...