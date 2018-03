PM inscreve mais de 86,5 mil candidatos em certame

O concurso da Polícia Militar do Tocantins (PM) conta com um total de 86.523 candidatos inscritos, sendo em torno de 77 mil inscrições homologadas para o cargo de soldado e 11.300 candidatos para o cargo de oficial. Entretanto, a empresa responsável pela realização do concurso da Polícia Militar do Tocantins, AOCP Concursos Públicos cancelou a inscrição de cerca de 370 candidatos ao cargo de oficial, por causa de decisão judicial que suspende inscrições de militares com mais de 30 anos de idade para o cargo de cadete no certame em andamento, limite de idade previsto em edital.

De acordo com a empresa organizadora do concurso, os referidos candidatos já tiveram seu local de prova divulgado, conforme Cartão de Informação do Candidato, no entanto, as informações devem ser desconsideradas, diante da decisão.

Segundo presidente da Comissão do Concurso, o Coronel Marcelo Falcão Soares, mesmo com a alteração no edital em relação aos cursos sequenciais, até o momento nenhum candidato solicitou o reembolso da taxa de inscrição. “É responsabilidade de cada candidato informar ou não se foi prejudicado com a alteração no edital. A única coisa que é conferida no ato da inscrição é o pagamento da taxa. Já no dia da prova é solicitada apenas a identidade para comprovação da idade”, informa o presidente.