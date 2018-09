Economia Plenário da Câmara aprova MP que concede subsídio ao preço do diesel Medida foi editada pelo governo federal durante a greve dos caminhoneiros no fim de maio

O plenário da Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira (4) em votação simbólica, a Medida Provisória (MP) 838, que garante o subsídio para o preço do diesel. A medida foi editada pelo governo durante a greve dos caminhoneiros no fim de maio, como um dos pontos do acordo para o fim da paralisação do setor de transporte de cargas. A MP 838 reduz em R$ 0,30 o p...