Platon Teixeira é eleito presidente do TRT

Desembargador mais antigo do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 18ª Região, Platon Teixeira de Azevedo Filho foi eleito nesta terça-feira (14), em sessão administrativa do Tribunal Pleno, para o cargo de presidente do órgão até a conclusão do biênio 2017/2019. O vice-presidente e corregedor é Paulo Pimenta. A eleição foi realizada porque o presidente anterior, Breno M...