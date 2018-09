Economia PIS: trabalhador nascido em setembro já pode sacar abono salarial 2017 A partir da liberação, o dinheiro ficará à disposição do trabalhador até 28 de junho de 2019, prazo final para o recebimento

Trabalhadores da iniciativa privada nascidos em setembro e funcionários públicos com inscrição no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) final 2 já podem sacar o abono salarial referente a 2017. O recurso do Programa de Integração Social (PIS) e do Pasep está disponível a partir desta quinta-feira (13) até o dia 28 de junho de 2019. O pagamento d...