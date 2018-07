Economia PIS/Pasep: abono salarial começa a ser pago nesta quinta-feira; veja se você tem direito Mais de 24 milhões de trabalhadores podem sacar o benefício, com valor total de R$ 18,1 bilhões em todo o Brasil

O Abono Salarial do PIS/Pasep ano-base 2017 começa a ser pago nesta quinta-feira (26) em todo o país. Uma escala foi montada para evitar tumultos nas agências bancárias e garantir que os trabalhadores sejam atendidos com agilidade. Para ter direito ao benefício é necessário ter trabalhado formalmente durante pelo menos 30 dias no ano-base (neste caso, 2017),...