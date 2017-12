PIB Municipal: Conheça os 5 municípios que mais geraram riquezas em Goiás

Goiânia, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Rio Verde e Catalão foram os municípios goianos que mais geraram riquezas em 2015. É o que mostram os dados consolidados do PIB Municipal 2015, divulgados nesta quinta-feira (14) pelo Instituto Mauro Borges de Estatísticas e Estudos Sócio Econômicos, da Secretaria de Gestão e Planejamento (IMB/Segplan) e o IBGE.

Os 10 maiores do PIB em 2015 (R$ 1.000):

1º Goiânia 46.632.596

2º Anápolis 13.301.497

3º Aparecida de Goiânia 11.518.675

4º Rio Verde 8.078.600

5º Catalão 5.679.221

6º Itumbiara 3.971.950

7º Jataí 3.842.145

8º Luziânia 3.353.547

9º São Simão 3.106.227

10º Senador Canedo 2.685.910

Os 10 maiores do PIB per capita em 2015 (R$ 1.000)

1º São Simão 162.544,60

2º Davinópolis 102.998,16

3º Perolândia 101.882,14

4º Alto Horizonte 95.176,18

5º Chapadão do Céu 92.892,33

6º Cachoeira Dourada 89.678,42

7º Ouvidor 83.000,05

8º Pilar de Goiás 67.037,16

9º Rio Quente 65.390,98

Naquele ano, os dez municípios mais ricos do Estado continuaram praticamente os mesmos que em 2014. A única diferença foi a entrada de São Simão e a saída de Caldas Novas do grupo. A lista dos municípios com menor PIB também sofreu poucas alterações, com Anhanguera na última colocação, seguido por Jesúpolis, Cachoeira de Goiás, Palmelo e Damianópolis.

Os municípios com maior PIB per capita geralmente são aqueles que possuem alguma atividade econômica forte e uma população pequena. Os maiores em 2015 eram São Simão, Davinópolis, Perolândia, Alto Horizonte e Chapadão do Céu. Já as cidades com menor PIB per capita possuem uma atividade econômica inexpressiva, mesmo alguns tendo uma grande população. A maioria delas está na região do Entorno do Distrito Federal e no Nordeste Goiano. Os piores desempenhos foram os de Novo Gama, Bonfinópolis, Santo Antônio do Descoberto, Damianópolis e Águas Lindas de Goiás.

O PIB Municipal mostra que Goiânia ganhou uma posição em relação a 2014 e, em 2015, possuía o 15º maior PIB entre todos os municípios brasileiros, enquanto Rio Verde foi a terceira cidade do País que mais gerou riquezas na agropecuária.