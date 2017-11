PIB goiano recua 4,3% em 2015

Balanço divulgado nesta quinta-feira (16) pelo Instituto Mauro Borges (IMB), da Secretaria de Gestão e Planejamento (Segplan), apontou que Goiás teve uma retração de 4,3% no seu Produto Interno Bruto (PIB) em 2015. Apesar disso, a movimentação da economia do Estado subiu de R$ 165 bilhões para R$ 173 bilhões, o que manteve Goiás na 9ª colocação do ranking brasileiro. ...