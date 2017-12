PIB do 3º trimestre sobe 0,1% ante 2º trimestre de 2017, revela IBGE

O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro cresceu 0,1% no terceiro trimestre em relação ao segundo trimestre deste ano, informou na manhã desta sexta-feira, dia 1º, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado veio dentro do intervalo das estimativas dos analistas de 41 instituições consultados pelo Projeções Broadcast, que esperavam desde uma estabilidade a um avanço de 0,86%, com mediana positiva de 0,20%.



Na comparação com o terceiro trimestre de 2016, o PIB avançou 1,4% no terceiro trimestre deste ano. O resultado também ficou dentro do intervalo das estimavas dos analistas, que previam uma expansão de 0,70% a 1,85%, com mediana positiva de 1,25%.



Ainda segundo o IBGE, o PIB do terceiro trimestre do ano totalizou R$ 1,641 trilhão. Os técnicos do instituto vão conceder entrevista ainda pela manhã para comentar os resultados.

Revisões

Como esperado, o IBGE revisou a variação do Produto Interno Bruto (PIB) do segundo trimestre ante o primeiro deste ano. A taxa passou de 0,2% para 0,7%. O órgão ainda revisou o resultado do PIB do primeiro trimestre de 2017 ante o quarto trimestre de 2016, que passou de 1,0% para 1,3%.

A taxa do quarto trimestre do ano passado ante o terceiro trimestre saiu de -0,5% para -0,7%; o resultado do terceiro trimestre de 2016 ante o segundo trimestre de 2016 passou de -0,6% para -0,5%; e a taxa do segundo trimestre de 2016 ante o primeiro trimestre daquele ano saiu de -0,4% para -0,6%. O PIB do primeiro trimestre de 2016 ante o quarto trimestre de 2015 passou de -1,0% para -0,7%. O PIB do ano de 2016 foi revisto de uma queda de 3,6% para recuo de 3,5%.

O IBGE divulgou também as revisões na comparação com igual trimestre do ano anterior. O PIB do segundo trimestre de 2017 ante o mesmo trimestre do ano anterior foi revisto de 0,3% para 0,4%; o resultado do primeiro trimestre de 2017 saiu de -0,4% para 0,0%; a taxa do quarto trimestre de 2016 manteve-se em -2,5%; o PIB do terceiro trimestre do ano passado passou de -2,9% para -2,7%; o resultado do segundo trimestre de 2016 saiu de -3,6% para -3,4%; enquanto o PIB do primeiro trimestre de 2016 saiu de -5,4% para -5,2%.

Setor

O PIB da indústria subiu 0,8% no terceiro trimestre em relação ao segundo trimestre deste ano. Na comparação com o terceiro trimestre de 2016, o PIB da indústria mostrou alta de 0,4%. Os técnicos do IBGE vão conceder entrevista dentro de instantes para comentar os resultados.

Já o PIB da atividade de serviços subiu 0,6% no terceiro trimestre em relação ao segundo trimestre deste ano. No confronto com o terceiro trimestre de 2016, o PIB de serviços mostrou alta de 1,0%. Os técnicos do IBGE vão conceder entrevista dentro de instantes para comentar os resultados.

Já a atividade da agropecuária caiu 3,0% no terceiro trimestre em relação ao segundo trimestre deste ano. Frente ao terceiro trimestre de 2016, o PIB da agropecuária mostrou alta de 9,1%. Os técnicos do IBGE vão conceder entrevista dentro de instantes para comentar os resultados.

A Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) subiu 1,6% no terceiro trimestre em relação ao segundo trimestre deste ano. Na comparação com o terceiro trimestre de 2016, a FBCF mostrou queda de 0,5%. Ainda segundo o instituto, a taxa de investimento (FBCF/PIB) ficou em 16,1% no terceiro trimestre de 2017.

O consumo das famílias subiu 1,2% no terceiro trimestre em relação ao segundo trimestre deste ano. Na comparação com o terceiro trimestre de 2016, o consumo das famílias mostrou alta de 2,2%.

O consumo do governo, por sua vez, caiu 0,2% no terceiro trimestre em relação ao segundo trimestre deste ano. Já na comparação com o terceiro trimestre de 2016, o consumo do governo mostrou queda de 0,6%.

A taxa de poupança da economia brasileira ficou em 15,2% no terceiro trimestre de 2017, informou o IBGE. Já a taxa de investimento ficou em 16,1% no período, segundo o IBGE.

Comércio exterior

As exportações contabilizadas no PIB cresceram 4,1% no terceiro trimestre em relação ao segundo trimestre deste ano. Na comparação com o terceiro trimestre de 2016, as exportações mostraram alta de 7,6%.

As importações contabilizadas no PIB, por sua vez, avançaram 6,6% no terceiro trimestre em relação ao segundo trimestre deste ano. Já na comparação com o terceiro trimestre de 2016, as importações subiram 5,7%.

A contabilidade das exportações e importações no PIB é diferente da realizada para a elaboração da balança comercial. No PIB, entram bens e serviços, e as variações porcentuais divulgadas dizem respeito ao volume. Já na balança comercial, entram somente bens, e o registro é feito em valores, com grande influência dos preços.

Série histórica. O PIB registrou a primeira alta depois de um ciclo de oito quedas trimestrais consecutivas em no primeiro trimestre deste ano, quando avançou 1,0% em relação ao quarto trimestre de 2016. O resultado foi comemorado pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e pelo presidente da República, Michel Temer (PMDB) na época da divulgação dos números. Logo após o resultado, Meirelles afirmou que o País "saiu da maior recessão do século". No Twitter, o presidente disse que a alta foi resultado das medidas que estão sendo tomadas.