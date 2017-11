PIB de Goiás deve crescer 0,8% em 2017, estima Instituto Mauro Borges

O Instituto Mauro Borges (IMB), da Secretaria de Gestão e Planejamento (Segplan), divulgou nesta quinta-feira (16), o Produto Interno Bruto (PIB) consolidado de 2015 e a previsão para 2017. O resultado de 2015 foi de R$ 173 bilhões, o que manteve o Estado na 9ª posição entre as maiores economias brasileiras. Já a expectativa para 2017 é de um crescimento de 0,8% no PIB, atingindo R$ 186,13 bilhões.

Entretanto, apesar de o PIB ter aumentado, a taxa de crescimento de Goiás apresentou recuo de 4,3% em 2015. Para a superintendente do IMB, Lillian Prado, entretanto, o número negativo não é um resultado tão ruim porque o Estado agregou R$ 8,6 bilhões na sua economia e em comparação com Rio de Janeiro e Espírito Santo, por exemplo, que perderam respectivamente R$ 11 bilhões e R$ 8 bilhões, mesmo apresentando taxas menores que Goiás (-2,8% e -2,1%, respectivamente).

Em 2015, o Brasil enfrentou um dos momentos críticos da crise econômica, com desaquecimento da demanda interna, crescimento das taxas de desemprego, aumento da inflação e da taxa de juros. Inicialmente, aliás, a estimativa para o PIB era até menor: R$ 171 bilhões. Como resultado, praticamente todos os setores da economia goiana foram afetados.

Segundo o IMB, o setor da agropecuária apresentou resultado negativo de 4,9%, impactado principalmente por fatores climáticos e pela dependência da demanda externa. No caso da indústria, o recuo foi de 4,8% e no do setor de serviços, foi de 3,7%, afetado principalmente pela queda de 12% no comércio.

Em relação ao PIB per capita, houve crescimento de 3,83%, chegando a R$ 26.265. No Brasil, o índice foi de R$ 29.236. Outro dado apresentado pelo IMB foi o da participação goiana no PIB brasileiro, mantida estável em 2,9%.