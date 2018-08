Economia PIB brasileiro avança 0,2% no segundo trimestre Greve dos caminhoneiros, no fim de maio, levou a economia nacional à estagnação no período

O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro avançou 0,2% no segundo trimestre do ano, após alta de 0,4% no primeiro trimestre, refletindo a fraca atividade econômica no País. Trata-se da sexta alta consecutiva. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira, 31, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Analistas do mercado apontam que a ...